Iachini/2: “Credevo in Vlahovic, gli ho dato fiducia. Il suo lo spirito giusto”

L'ex viola su Vlahovic: "In estate eravamo tutti d'accordo sul fatto che non dovesse andare in prestito"

Durante il suo intervento ai microfoni del Pentasport, in onda sulle frequenze di Radio Bruno, l'ex allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato a lungo del 9 viola DusanVlahovic, che proprio lui lanciò nella seconda metà della stagione 2019/20. "Vlahovic nella parentesi con me ha fatto 7-8 gol senza rigori", ha esordito Iachini. "Si vedeva subito che sarebbe diventato quello che è diventato. In estate eravamo tutti d'accordo sul fatto che non dovesse andare in prestito, che era solo da svezzare e da lavorarci sopra. Nelle prime settimane giocò un po' meno perché ha un fisico importante, ci mette di più ad entrare in condizione, Kouamé invece stava meglio e diedi più spazio a lui".

Iachini conclude: "Dopo il gol sbagliato a San Siro lo presi da parte e gli dissi 'Dusan, stai tranquillo, domenica prossima giochi', gli ho dimostrato la fiducia che tutti avevamo in lui. Il gol contro la Sampdoria alla giornata dopo è la risposta del giocatore che ha grande personalità, grande spirito. Fattori fondamentali per chi vuole diventare un grande giocatore".