FOTO – Giorno libero? Non per Cabral. King Arthur al lavoro anche oggi

Anche nella giornata di riposo, il classe '98 si allena con una seduta personalizzata

Arthur Cabral ha una gran voglia di imporsi subito con la sua nuova maglia. Vincenzo Italiano aveva concesso una giornata libera ai suoi calciatori per la giornata di oggi (Milenkovic e Terzic hanno optato per il mare). Nonostante questo, l'attaccante brasiliano è rimasto a Firenze e questa mattina si è cimentato in una sessione personalizzata. La sua avventura fiorentina è iniziata da pochissimo, ma sembra sapere perfettamente come farsi voler bene dal popolo Viola. La Fiorentina ha diffuso alcuni scatti dell'allenamento del classe '98.