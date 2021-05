Gattuso, ma cos’è successo? Tra liti e valutazioni su altre panchine

La rude accoglienza riservata dalla Fiorentina al Napoli sarebbe alla base del passo indietro di Gattuso. Ma la Fiorentina smentisce. Possibile che ci siano sotto valutazioni di mercato?

Il Corriere Fiorentino scrive che fino alla tarda sera di lunedì Gennaro Gattuso viaggiava spedito verso la panchina della Fiorentina. Poi la comunicazione del passo indietro nella trattativa direttamente al DS Pradè, cui Rino ha chiesto ancora tempo per valutare. Cos'è successo? La Fiorentina smentisce con forza la versione secondo la quale Gattuso sarebbe stato colpito in negativo dagli screzi avuti con giocatori e dirigenti viola domenica: niente che non accada spesso in momenti di trance agonistica, e si fatica a credere che uno come Ringhio possa farsi condizionare da certe cose. Più probabile che il tecnico calabrese voglia capire bene cosa succede con le panchine di Lazio e, forse, Juventus, cosa che ovviamente la Fiorentina non gradirebbe. Pradè sta cercando di riallacciare il discorso, ma intanto la società si guarda intorno alla ricerca della giusta alternativa. Che potrebbe anche essere una sorpresa assoluta...