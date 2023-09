Franchi oltre quota 30.000, ma con polemiche. Gli abbonati storcono il naso

Dopo la prima uscita casa casalinga contro il Lecce, il Franchi risponde di nuovo presente. Anche per la sfida con l'Atalanta verrà superata quota 30.000 spettatori, un dato non banale che si unisce ai 25.000 della sfida contro il Rapid Vienna. In settimana - scrive Repubblica - i prezzi sono stati abbassati per permettere di riempire lo stadio: in curva Ferrovia addirittura gli under 14 possono entrare gratis. Un gesto bello, di vicinanza ma che ha fatto storcere il naso agli abbonati, in quali avevano dovuto pagare un prezzo comunque non banale per l’abbonamento dei ragazzi al di sotto dei quattordici anni. Tensioni e polemiche a parte, oggi servirà grande sostegno e tifo per superare l'Atalanta.