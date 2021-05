FOTO VN – L’agente di Castro, Kouamè e Maleh in visita al CS. Incontro terminato

Il procuratore in visita al quartier generale viola

L'agente Michelangelo Minieri è da poco entrato nel quartier generale della Fiorentina. Il procuratore vanta tra i suoi assisti Kouamè e Castrovilli oltre che Youssef Maleh, impegnato attualmente nei play off di Serie B col suo Venezia. Di seguito la foto del nostro inviato che mostra Minieri al momento dell'ingresso al centro sportivo Davide Astori. Che sia un occasione per parlare del futuro dei suoi assistiti? Da registrare il fatto che negli ultimi giorni è emersa la notizia di un possibile cambio di agente proprio per Castrovilli. Con il numero 10 viola che sarebbe infatti in procinto di passare sotto la scuderia World Soccer Agency gestita da Alessandro Lucci