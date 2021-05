Fossi: “Orgogliosi di quest’opera dedicata a Narciso Parigi”. Sullo stadio…

Le parole del primo cittadino di Campi Bisenzio

"Una cosa molto bella che ci riempe di felicità. Intanto perchè si lega ad un'opera molto importante per il nostro territorio, attesa da molti anni. E' un opera che risolve un problema annoso come il traffico in questa zona. E poi perchè la dedichiamo ad un personaggio straordianrio, un grande campigiano, un grande cittadino del mondo e un grande artista come Narciso Parigi. Questo rafforza il nostro senso d'identità, Narciso e la sua famiglia ci fanno un grande regalo. E' un motivo di vanto e orgoglio perchè rafforza l'idea di appartenenza e di sentirsi comunità. Campi è sempre stata molto legata alla Fiorentina anche per personaggi come Narciso. Siamo gioiosi per tutto ciò che ci lega al mondo viola. Stadio? La Fiorentina doveva prima far fronte alle difficoltà di terminare la stagione corrente. Adesso, credo che stiamo riprogrammando la loro progettualità sportiva e poi faranno una valutazione sullo stadio, in primis partendo dalla situazione Franchi perchè mi sembra che il Comune di Firenze stia facendo un grande sforzo. Narciso sarebbe stato felice di vedere lo stadio a Campi? Quello di sicuro (ride, ndr). Comunque sia, credo che Narciso sia contento se la Fiorentina ritorna ai fasti che le competono e credo che oggi le condizioni ci siamo"