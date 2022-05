Flachi: “Commisso? Tempismo sbagliato. Forse non c’è mai stata sintonia”

Le parole di Commisso non sono piaciute all'ex viola Francesco Flachi. Era giusto festeggiare qualche ora in più

Intervenuto a Italia 7 durante 30° Minuto , l'ex viola Francesco Flachi ha detto la sua dopo le parole ieri del presidente Commisso: "Quando la Fiorentina è stata acquistata da Commisso c'era tanto entusiasmo soprattutto per quel "i soldi non sono un problema". Poi ha iniziato a conoscere il calcio italiano e i suoi problemi, serve buona comunicazione e forse qualcuno si è illuso. La realtà è altro: tranne l'inizio non c'è mai stata sintonia, e anche il tempismo di questa chiacchierata non è stato il massimo, dovevamo goderci qualche ora in più il ritorno in Europa dopo tanti anni mentre invece ci siamo rituffati subito nei problemi. Non dico che Commisso i soldi non li abbia spesi, ma li ha spesi male: ora comunque abbiamo una base solida e a livello economico non ci sono i problemi che altri hanno".

Poi continua: "Per giocare in Europa servono giocatori navigati in queste competizioni e fare un salto di qualità. Torreira? Sa chiudere in ripiegamento ed è bravo in ripartenza, era utile tatticamente come un galleggiante tra difesa e attacco. Non è un classico mediano, ma non sarà facile trovare un giocatore più forte per sostituirlo. Asllani come nuovo regista? In proiezione futura ci può stare, ma se si prende un profilo di questo tipo bisogna chiarire alcune cose".