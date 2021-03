Fiorentina-Roma, probabili formazioni. Pochi cambi per Prandelli

Fiorentina e Roma si affronteranno mercoledì sera alle 20.45 allo Stadio Franchi per la 25a giornata del campionato di Serie A che viene giocata nel mezzo della settimana. Le due squadre arrivano alla partita con umore abbastanza simile: da una parte troviamo la Fiorentina che è stata sconfitta con una rete a pochi minuti dal termine dall’Udinese mentre la Roma ha perso ancora una volta contro una grande e questa volta all’Olimpico contro il Milan.

La sconfitta dei Viola contro l’Udinese ha fatto storcere il naso a società, critica e tifosi e per questo Prandelli chiederà alla squadra uno sforzo per allontanare la zona rossa della classifica tornata pericolosamente vicina con la vittoria in trasferta del Cagliari. Il tecnico di Orzinuovi non ha molte frecce al proprio arco per variare la formazione di partenza di Udine. Gli unici cambi potrebbero essere rappresentati da Venuti al posto di Malcuit e Amrabat per Eysseric anche se i pochi minuti giocati dall’ex veronese non sono stati certo confortanti. In avanti Ribery avrà problemi a giocare tutta la partita a soli tre giorni di distanza, ma il francese dovrebbe comunque partite nella formazione titolare.

La Roma di Fonseca invece medita il riscatto: il tecnico portoghese potrebbe riproporre Kumbulla in difesa al posto di un opaco Fazio e insieme a lui ci saranno Mancini e Cristante a protezione di Pau Lopez che però è stato messo in discussione. Karsdorp e Spinazzola saranno sulle fasce, in mezzo al campo Veretout e Pellegrini prenderebbe il posto in mediana di Villar per una trequarti completata da El Shaarawy o da Pedro e Mkhitaryan, in supporto a Mayoral che prende il posto dell’assente Dzeko

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Igor, Maxi Olivera, Caceres, Malcuit, Barreca, Borja Valero, Callejon, Montiel, Kokorin, Eysseric.

Allenatore: Prandelli.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Peres, Diawara, Pastore, Villar, El Shaarawy, Carles Perez.

Allenatore: Fonseca.