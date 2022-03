Fiorentina-Juve, oltre lo slogan c’è di più? La mappa dei biglietti invenduti

La vendita dei biglietti sta deludendo le attese (anche della stessa Fiorentina). Da qui a domani sera ci sarà il tutto esaurito?

"Non è una partita come le altre" è il motto scelto dalla Fiorentina, riprendendo uno slogan storico, per lanciare l'avvicinamento alla gara contro la Juve. Ma è davvero così? Guardando i numeri della prevendita non proprio. Chi si aspettava un tutto esaurito nel giro di poche ore è rimasto deluso, a maggior ragione considerando che la capienza disponibile è "solo" il 75%. E' stato lo stesso responsabile della biglietteria ACF ad ammettere che il dato (a ieri sera 23mila) è molto inferiore alle aspettative e la mappa dei tagliandi disponibili stamattina alle 10:30 parla chiaro.

Per rendere l'idea siamo lontanissimi, ad esempio, dall'afflusso registrato lo scorso 21 novembre nella gara di campionato contro il Milan. Per la semifinale di Coppa Italia ci sono ancora disponibilità in Curva Ferrovia, in Maratona, in Tribuna e nei rispettivi Parterre come vedete nel grafico di TicketOne. La speranza è che da qui a domani sera molti tifosi sciolgano le riserve e contribuiscano ad avvicinare la quota consentita di circa 32mila spettatori. Per trasformare il Franchi in una bolgia, per davvero.