Fantacalcio, Vlahovic il 5° più caro della lista. Poi pochissima Fiorentina

Manca meno di un mese al via della Serie A 2021/22 e... si inizia già a parlare di Fantacalcio. Sul sito dedicato ad una delle passioni più amate dagli italiani sono infatti uscite le liste con le valutazioni dei calciatori della prossima Serie A, con i fantallenatori già pronti a scannarsi per i giocatori che fanno la differenza oppure in cerca di potenziali sorprese a prezzi stracciati. I giocatori con la valutazione più alta sono due, e non potevano che essere Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo: base d'asta 44 fantamilioni. Ma dietro ai bomber di Inter e Juve, e alle spalle di Muriel (39) e Immobile (38), il quinto calciatore più caro del listone è Dusan Vlahovic con 34.