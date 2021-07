Duro lavoro anche durante il giorno libero per il giovane Gori

Gabriele Gori, attaccante viola, si allena al campo anche durante il giorno libero, per recuperare la giusta forma fisica.

Gabriele Gori, attaccante della Fiorentina che, nella passata stagione, ha giocato in prestito nel LR Vicenza, pur avendo nella giornata libera, ha deciso di andare al campo per allenarsi. Il giocatore è stato convocato appena due giorni fa insieme al portiere Cerofolini e così sta lavorando durante il giorno libero per riprendere la forma e farsi trovare pronto. Così attraverso una storia Instagram sul suo profilo, mostra il campo di allenamento viola per questo ritiro, con la scritta Training.