Dopo Faraoni c’è un grande ritorno. Le ultime sul grande colpo

C'e' solo un problema che potrebbe far saltare l'affare, Salah vorrebbe la maglia numero 11, a Firenze e' sulle spalle di Ikone', il fuoriclasse egiziano conosce la storia di Jorko, e' al corrente di tutta la crescita del francese, venuto su insieme a Mbappé, è impressionato dal suo dribbling e dalla sua personalita'. I dirigenti viola stanno lavorando per poter volturare il numero 11 sulle spalle di Mohamed, non sara' facile ma ci stanno provando. E' questo il colpo che potra' riscaldare la tifoseria viola, i soldi non sono mai stati un problema, il target dell'acquisto e' in linea con il prestigio della societa', il nuovo centro sportivo verrebbe arricchito dall'arrivo di un altro campione. Il merchandising decollerebbe prepotentemente, verrebbero vendute tutte le maglie con i fiori, dovremmo farne altre con frutti e ortaggi.

La presentazione verra' celebrata in pompa magna al Piazzale Michelangelo, Dario Nardella sta gia contattando gli artisti dei fuochi d'artificio che allietano la nottata di san Giovanni. Addirittura a Peretola potra' atterrare e partire l'Egypt Airlines, saranno tanti i voli che porteranno in citta' tanti turisti egiziani, atratti da Faraoni e Salah, un connubio come quello di Antognoni con Firenze. Sembra che Dazn, Sky e la BBC abbiano chiesto al comune di Bagno a Ripoli il permesso per costruire delle casette-postazioni TV in viale Europa per non perdersi un attimo del fuoriclasse riccioluto......

MAMMA MIA CHE SOGNO HO FATTO — Sono tornato alla mia vecchia Fiorentina, quando comprare un campione era piacevole abitudine, quando aprire un giornale nella campagna acquisti era una goduria, le trattative per portare a Firenze campioni veri, andare allo stadio a vedere Antognoni, Passarella, Baggio, Batistuta, Rui Costa, Mutu, Toni, Vargas (cileno), giocare la coppa Uefa o la Champions, sbatacchiare nel muro Bayern e Liverpool, la corsa ad acquistare un biglietto senza che nessuno ti inviasse una mail per andare allo stadio, avere l'adrenalina a duemila la domenica mattina, tanto da andare anche 5 volte in bagno, MAGARI TORNARE AI CAMPINI A VEDERE I CAMPIONI!!!!

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.