Di Marzio: prima di vedere volti nuovi in attacco c’è da cedere Kouamé

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio la Fiorentina deve fare cassa prima di acquistare nuovi attaccanti

Dopo l'arrivo di Nico Gonzalez, per vedere volti nuovi nell'attacco viola la Fiorentina dovrà fare un paio di uscite. Come riporta a Sky Sport l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, riprende quota l'ipotesi cessione per Christian Kouamé .

Al suo addio - con l'Anderlecht che ha chiesto informazioni- sono legate le future mosse di mercato per il reparto avanzato. L'esborso per Nico Gonzalez è stato importante, quindi adesso c'è da fare cassa. E l'ivoriano è l'indiziato maggiore, ma non il solo, prima di fare operazioni in entrata.