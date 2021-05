Di Marzio: “La Fiorentina attende Gattuso, ma Fonseca è pronto. la situazione”

Il punto dell'esperto di calciomercato sulla panchina viola

Sono giorni importanti, per la Fiorentina, che è al lavoro per individuare l'allenatore con cui dare il via ad un nuovo progetto tecnico. Questo quanto possiamo scrivere sul sito dedicato GianlucadiMarzio.com. Secondo l’esperto di calciomercato il profilo preferito dai viola resta quello di GennaroGattuso che si separerà col Napoli. Ma, dal tecnico calabrese, si legge, non è ancora arrivata una risposta. Questo perché, Rino è attirato anche dalla proposta della Lazio, che l'ha individuato come successore ideale di Simone Inzaghi, qualora non si giungesse ad un accordo per il rinnovo di contratto.