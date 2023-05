Dell’Oglio: “A Basilea con Amrabat e Castrovilli in mezzo. Il mio consiglio a Italiano”

"La Fiorentina è superiore in tutto al Basilea, il fatto che non ci sia più la regola dei gol in trasferta è un aspetto che può giocare a favore dei viola. A Italiano consiglio di schierare un giocatore di esperienza come Bonaventura, così come elementi vivaci in grado di saltare l'uomo. Nico Gonzalez ha giocate e furbizia necessarie per mettere in difficoltà le difese avversarie, comprese quella del Basilea. A centrocampo schiererei Amrabat e Castrovilli".