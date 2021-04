De Ponti su Bologna-Fiorentina: “Dico X. A Firenze hanno sbagliato tutto”

L'ex attaccante del Bologna, fiorentino di nascita, ha il cuore diviso a metà

Si avvicina Bologna-Fiorentina, una partita speciale per Gil De Ponti . Fiorentino di nascita e cresciuto nel vivaio viola, militò per tre stagioni nel club rossoblu tra gli anni 70 e 80. Al Corriere di Bologna oggi ha raccontato: "Ho il cuore diviso a metà, lo sanno tutti. Qui a Firenze mi pigliano in giro, “si va a Bologna e si vince”. Ma lì ci vive mio figlio Diego e lui è tutto rossoblù, curvaiolo del gruppo Mazzini. A Bologna ho vissuto vent’anni, ho quasi più amici lì che qua, se potessi ci tornerei subito, ma dopo la malattia del ‘95 (un tumore diagnosticato male, ndr) le cose si sono un po’ complicate. Ora sono stabile e rasserenato" ha detto De Ponti.

Così sull'attualità: "A Firenze hanno speso molto e sbagliato la squadra, debole in difesa, un po’ come il Bologna, ma con un ottimo centravanti, così come i rossoblù hanno Orsolini. Ai viola basta un pareggio. Sinisa, che mi piace perché ti carica tipo Mazzone, vorrà vincere: ha perso tanti punti per strada. Io dico X".