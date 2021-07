De Magistris: “Biraghi? Giocatore importante. Pubblico? Peso importante”

Gianni De Magistris commenta le parole in conferenza stampa di Cristiano Biraghi

Gianni De Magistris, ex pallanuotista e tifoso viola, commenta le parole importanti di Cristiano Biraghi in conferenza stampa. Ecco le sue parole al Pentasport: "Biraghi ha detto parole giuste. Il terzino è un ruolo fondamentale per la squadra e bisogna ricordare che non è sempre è stato una tragedia, anzi. Io non sono d'accordo con chi usa un giocatore come capo espiatorio. Sicuramente ha subito attacchi esagerati da parte di tutti, vediamo come reagirà quest'anno. Mi ha stupito quando ha parlato di Gerson e Pjaca, non me lo sarei aspettato. Poi bisogna vedere che squadra hai intorno, perché nella Fiorentina dell'anno scorso anche Messi avrebbe faticato"