Dalla Russia: “Per me Kokorin è una leggenda. Lo seguo sempre”

Sasha Kokorin a Firenze è stato una meteora, ma per il calcio russo no. Koko è stato uno dei volti più riconoscibili della nazionale, e non solo. L'attaccante ormai ex viola è un idolo per le giovani generazioni, come confermato da Aleksand Kovalenko. Giovane centrocampista dello Zenit. Il rragazzo in Comment Show ha elogiato così Kokorin: