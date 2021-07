Dalbert, è fatta per il suo ritorno in Italia. Ha detto sì ad un club di Serie A

Secondo Alfredo Pedullà, Dalbert ha accettato l’offerta del Cagliari

E' fatta, l'ex viola Dalbert ha accettati la proposta del Cagliari di Leonardo Semplici. Dopo il rifiuto all'ipotesi turca, infatti, il terzino dell'Inter ha detto sì al club sardo ed è ormai ad un passo dal lasciare l'Inter. Alfredo Pedullà parla così del trasferimento: "Affare ormai completato. Negli ultimissimi minuti Dalbert ha accettato l’offerta del Cagliari, è arrivato il via libera dell’Inter in prestito con diritto di riscatto. L’esterno brasiliano classe 1993 aveva altre tre o quattro proposte, tutte dall’estero (Spagna e Turchia in modo particolare) ma ha deciso di restare in Italia, accettando la proposta del Cagliari. E ora i due club sono al lavoro per trovare una soluzione legata a Nainggolan che ha un solo desiderio, restare in Sardegna"