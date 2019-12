Dalbert/1: “Correremo per Montella e Ribery. L’Inter non è imbattibile: vogliamo la vittoria”

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio troviamo l’intervista al terzino sinistro della Fiorentina Dalbert, che domenica sera vedrà arrivare al Franchi la sua ex Inter.

Tra le dichiarazioni rilasciate dal brasiliano si può leggere come lui stesso sia molto arrabbiato per il momento attuale della squadra viola e della voglia e il desiderio di voler convergere questa “rabbia” in campo tramutandola in una vittoria.

Vincere per Montella – Al tecnico viola serve soltanto un risultato per continuare la guida tecnica della squadra viola (quello della vittoria) e Dalbert lo sa bene dicendo che nello spogliatoio viola non pensano troppo alla situazione del loro tecnico ma solo alla vittoria contro l’Inter. L’obiettivo è quello di correre e vincere anche per Vincenzo Montella, definito come un grande allenatore e uomo dal terzino brasiliano.

Sull’Inter – L’ex squadra di Dalbert arriverà al Franchi da prima in classifica ma secondo lui non è una squadra imbattibile, soprattutto ora con l’eliminazione dalla Champions League. Per lui rimane comunque un organico temibile citando tre nomi tra i nerazzurri: Lautaro, Lukaku e Brozovic.

Sull’assenza di Ribery – Il brasiliano spiega come il francese fin dal suo arrivo abbia dato allo spogliatoio viola con la sua esperienza e secondo lui è l’ora di ripagarlo con una vittoria.

E Chiesa? – Il terzino viola ammette che Federico non sia nel suo miglior momento ma lo ritiene comunque un elemento capace di fare al differenza in ogni momento grazie alle sue doti, che a detta di Dalbert, sono pochi ad avere.

Vincere per la proprietà – Il brasiliano nel corso dell’intervista sottolinea la vicinanza della proprietà nei confronti della squadra ed il bel rapporto che si è creato tra giocatori e dirigenti viola. Per Dalbert quindi serve vincere per la presidenza e, soprattutto, per uscire da questo momento negativo.