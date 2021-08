Dal CS: primo allenamento individuale per Gonzalez, assente Amrabat. Kouamè…

Il punto sul primo allenamento al centro sportivo

Dal Pentasport di Radio Bruno arriva il punto sulla seduta odierna andata in scena al centro sportivo Davide Astori. La squadra si è ritrovata quest’oggi a Firenze dopo il ritiro in Val di Fassa. L'emittente ricorda come i primi nazionali a rientrare siano stati starti Quarta, Pezzella e Pulgar. Il primo si allena da giovedì ed è in bolla come gli altri due. Stessa situazione per Nico Gonzalez, per lui oggi è andato in scena il primo allenamento individuale al centro sportivo. Ieri, inoltre, è tornato a Firenze Castrovilli, da oggi si allena al centro sportivo.

Da segnalare inoltre il ritorno in città a breve in città di Kouamè. L'ivoriano ha sfruttato le sue vacanze tra la fine del campionato e l’inizio del ritiro per la preparazione delle Olimpiadi. E quindi è pronto per aggregarsi al resto della squadra dopo l'esperienza in Giappone. Assente Amrabat, ancora in Olanda dopo l’operazione per la pubalgia e quindi ultimo a rientrare nel gruppo squadra. Per quanto riguarda i giovani: sono in sei a proseguire la preparazione con la prima squadra