Da Verona a Verona, Amrabat ha chiuso il cerchio. Stavolta forse definitivamente

La parabola di Sofyan Amrabat, due anni dopo quel Verona-Fiorentina che impressionò tutti. In particolare Rocco Commisso

Due anni dopo quel Verona-Fiorentina il mondo si è completamente capovolto. E non parliamo di una pandemia che ha stravolto le nostre vite, ma di Sofyan Amrabat. Era il 24 novembre 2019 e Rocco Commisso - quel giorno presente al Bentegodi - ebbe letteralmente una folgorazione per quel motorino instancabile di centrocampo, che si avventava su tutti i palloni come un polpo e si muoveva in maniera armonica su e giù, a destra e a sinistra come la bacchetta di un direttore d'orchestra. Quella partita la Fiorentina la perse per 1-0, grazie ad un gol di Di Carmine che, a dirla tutta, avrebbe dovuto terminare la gara sotto la doccia dopo appena quattro minuti per la gomitata allo zigomo rifilata a capitan Pezzella. Ma nei corridoi dell'impianto veronese i vertici viola avevano già deciso: Amrabat doveva essere il giocatore da cui ripartire per una squadra che faceva fatica a trovare un'identità in mezzo al campo e non solo. Detto fatto, a gennaio 2020 la Fiorentina aveva già chiuso un'operazione molto onerosa (oltre 20 milioni) ma lodata da tutti, andando ad anticipare tutte le big e lasciando all'Hellas fino al termine della stagione quel centrocampista che Juric finirà di plasmare a sua immagine e somiglianza.