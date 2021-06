Da Napoli: possibile confronto acceso Gattuso-ACF. No comment viola

La presunta irritazione di mister Gattuso sarebbe riconducibile a motivi legati al mercato della Fiorentina

A seguire vi riportiamo le sue testuali parole: "Mi raccontano di un litigio possibile, abbastanza forte, tra Gattuso e la proprietà della Fiorentina. Stiamo monitorando, attenzione". La presunta irritazione di Gattuso sarebbe riconducibile a motivi legati al mercato. In attesa di eventuali sviluppi, vi riportiamo la posizione della Fiorentina: la società viola, almeno per ora, ha scelto di non commentare la vicenda.