Da Moena: “Amichevoli, allenamenti e Village: ecco (l’attuale) organizzazione””

Il punto per i tifosi viola che andranno insieme alla squadra in Trentino Alto Adige

"I preparativi sono resi un po’ più complessi dal solito. Da parte nostra c’è il massimo impegno affinchè tutto si possa svolgere in una “quasi” normalità. Un cambiamento ci sarà, soprattutto per quanto riguarda gli allenamenti e le partite. Ad oggi la situazione relativa a questi due aspetti è la seguente: per le amichevoli le ordinanze regionale prevedono di avere una possibilità massima del 50% delle capienza delle tribune: 1000 tifosi. C’è però un obbligo di essere in possesso di una certificazione: green pass, vaccino o tampone con esito negativo effettuato nelle ultime 24 ore. Per gli allenamenti, avendo comunque una presenza più limitata, cercheremo di rispettare l’ordinanza nazionale: il 25% dell’occupazione (500 posti) non più con un certificato, ma con un autecertificazione all’ingresso. Per le amichevoli, la procura ha disposto l’acquisizione del ticket online (LE DATE DELLE PARTITE). Village? Anche per questo ci sono degli accessi a numero chiuso (al momento ancora non lo conosciamo). Verosibilmente ci sarà soltanto il rilevamento della temperatura, ma non occorrà alcuna certificazione. Festa in piazza e sessione autografi? Siamo ancora in stand-by, dovremo verificare anche con la parte medica della Fiorentina la loro disponibilità. Perché non dobbiamo dimenticare che le squadre adesso vivono in una bolla."