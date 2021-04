L'indiscrezione riportata da Radio Bruno

Da segnalare questo pomeriggio la visita di Davide Lippi al centro sportivo "Davide Astori". Il noto intermediario di mercato, e figlio d'arte, nel recente passato ha contribuito all'arrivo di molti calciatori in maglia Viola; da Ribery a Caceres, Quarta, Borja Valero e Lirola. L'incontro di oggi con la dirigenza, al gran completo, è durato più di 3 ore. Giorni caldi per allacciare i rapporti ed imbastire le giuste trame in vista dell'imminente sessione di calciomercato estiva.