Ct Serbia: “Vlahovic salterà le prossime due gare. Le motivazioni”

L'attaccante viola non prenderà parte ai due impegni contro Giamaica e Giappone

Il ct della Serbia Dragan Stojković ha annunciato le assenze per le prossime due amichevoli contro Giamaica e Giappone. tra queste rientra anche l'attaccante viola Dusan Vlahovic. Queste le sue parole in conerenza stampa

"Ci sono stati piccoli cambiamenti rispetto alla lista preliminare in vista delle due gare. Aleksandar Mitrović, Darko Lazović, Andrija Živković e Dušan Vlahović non prenderanno parte ai prossimi impegni della squadra. Vogliamo dare loro del tempo libero per prepararsi e recuperare al meglio per le convocazioni future".