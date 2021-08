Corsport – Per ora abbiamo visto il meglio, ma basterà?

Secondo il Corriere Dello Sport abbiamo fin qui visto il meglio che potesse offrire la Fiorentina, ma basterà con avversari di livello?

Sulle pagine del Corriere Dello Sport oggi in edicola troviamo un riferimento all'inizio della stagione ufficiale. E secondo il quotidiano non c'era modo migliore per la Fiorentina di iniziare l'annata. Il pressing alla Italiano, il gol firmato dal bomber principe e l'assist dell'acquisto più costoso di sempre. Senza contare la rete dello stesso Gonzalez, il gran centro Venuti e il secondo gol di Vlahovic. Tre reti arrivate da palla inattiva possono essere un indizio, ma ieri forse è stato tutto troppo bello: anche perché l'avversario dei viola era tutt'altro che al completo e si è arreso prima di cominciare. Qualche indicazione, però, si può comunque trarre: la squadra ha identità, con pressing alto e terzini sincronizzati, Pulgar è apparso più convinto e la manovra ha qualità. Ma basterà contro avversari più in palla? I test dicono che l'unica squadra di qualità affrontata fin qui sia stata l'Espanyol, pareggiando 0-0. Fra nove giorni, contro la Roma ci arriverà quasi alla cieca: non ci sono state verifiche credibili per la difesa, forse sarebbe stato utile affrontare anche qualche test più corposo. Tradotto: le cose fatte bene ci sono, ma basterà contro avversari più qualificati?