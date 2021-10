Commisso sfida AdL: che duello fra i presidenti più schietti di A

Fiorentina-Napoli è anche sfida fra Commisso e De Laurentiis, due fra i presidenti più schietti e chiacchierati di Serie A

Sulle pagine del Corriere Dello Sport troviamo un approfondimento verso Fiorentina-Napoli legato anche alla sfida fra proprietà: Commisso e De Laurentiis, due fra i presidenti più diretti e schietti della Serie A. L'italo-americano è arrivato solo dal 2019, mentre il suo collega è in sella dal 2004, quando mise in pratica le sue idee imprenditoriali nel calcio. A Napoli capì ben presto la difficoltà di ammodernare gli stadi esistenti e quella di diminuire anziché aumentare. Per Commisso la storia è nota: fin da subito si è trovato a scontrarsi con la burocrazia italiana, stadio e Viola Park insegnano.

Celebre la frase del 2011 per AdL, quando a bordo di un motorino salutò tutti in modo "colorito", ma non solo: spesso pronuncia la parola 'Palazzo', attaccando il sistema proprio come il collega americano ha fatto qualche giorno fa. A Napoli non si amano le soste e la Coppa d'Africa, a Firenze si scelgono altri obiettivi, anche se proprio il progetto azzurro viene preso ad esempio così come Lazio e Atalanta. Insomma, Fiorentina-Napoli è anche questo. E oggi sul campo ne vedremo delle belle.