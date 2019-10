Commisso: “In quattro anni avremo lo stadio”. Il modello sui cui si baserà…

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio nel pezzo di Massimo Basile, Rocco Commisso da New York avrebbe accolto con soddisfazione le buone nuove provenienti da Firenze in merito allo Stadio. Nel giorno di festa del Columbus Day, è arrivata una notizia per cui festeggiare: il comune metterà in vendita i terreni Mercafir a Novoli. L’iter per il nuovo Stadio si è messo finalmente in moto. Il presidente gigliato si mostra soddisfatto, vuole vedere di persona le carte ma riconosce l’importanze dei passi in avanti effettuati. Poi arriva la promessa di Rocco, «In quattro anni, a partire da oggi, avremo lo stadio», e Barone aggiunge «Ora partiamo non c’è tempo da perdere, abbiamo già cominciato a ripulire l’area di Bagno a Ripoli».

Il Tycoon sarà di nuovo a Firenze il 25 Ottobre per entrare ancora più nel dettaglio ma già emergono le prime indiscrezioni. A curare il progetto sarà l’architetto Marco Casamonti, lo stesso del centro sportivo ed il modello dell’impianto sportivo ( che avrà tra i 40 e i 45mila posti) sarà quello del magnifico Mercedes Benz Stadium di Atlanta ( in Foto), sede dell’ultimo Super Bowl.