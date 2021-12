Caso Vlahovic: le pretendenti dovranno scontrarsi con commissioni alte

Commisso sul futuro di Vlahovic: "Non so dove andrà ma chi lo vuole deve trattare con la Fiorentina. Ci sono cose che non sono legali"

Redazione VN

Repubblica Firenze riporta le parole rilasciate da Rocco Commisso a Radio 24. Il quotidiano, poi, sottolinea come "il fattore agente resti centrale sia nel verso, poco probabile di un rinnovo, sia in quello di una cessione, più verosimile, per volere di entrambe le parti a giugno e non a gennaio. Tutte le squadre che vorranno il serbo dovranno scontrarsi con delle commissioni alte, circa 10 milioni, cosa che riduce ulteriormente il ventaglio. La Juventus dopo il discorso plusvalenze sembra sullo sfondo, la Premier chiama e a Tottenham e Arsenal si aggiunge l’interesse del Manchester City".