Buon Natale dalla redazione di Violanews.com

Il Natale arriva in un momento non esaltante per la Fiorentina targata Commisso, ma ovviamente anche quest’anno la nostra redazione non salterà neanche un giorno anche se ovviamente gli aggiornamenti per oggi saranno relativi solo alle notizie veramente importanti. Il giorno di Santo Stefano invece la nostra presenza sarà più assidua per tornare alla normalità già con venerdì 27

Tanti cari auguri di Buon Natale a voi tutti e grazie per l’affetto con cui ci seguite sempre più numerosi!