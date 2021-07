Il centrocampista spegne 55 candeline

Nonostante il lungo passato in bianconero, Angelo Di Livio resta uno dei calciatori più amati a Firenze. Indimenticabile per i tifosi la sua scelta di restare in Viola anche dopo il fallimento del club. Soldatino compie oggi 55 anni e la Fiorentina non manca di fargli gli auguri sui suoi canali social.