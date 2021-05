Buffon: “Cerco nuovi progetti. Mi ha scritto un dirigente più pazzo di me”

Il portiere campione del mondo ha ancora voglia di giocare, ma serve il progetto giusto

"Cerco nuovi progetti, nuove conquiste. Basta trovare qualcuno o qualcosa che mi stimoli. Uno più folle di me che mi convinca a seguirlo. Sto analizzando già delle proposte che mi sono arrivate: un dirigente, che in quanto a pazzia mi potrebbe addirittura superare, mi ha scritto di recente. L’importante per me non è vincere altri trofei, ma il viaggio e il battersi per andare avanti sfidando anche me stesso. E finché io ho la presunzione di essere un portiere importante, non mi pongo limiti". Il portiere era entrato anche nell'orbita del mercato della Fiorentina, che però ha rifiutato.