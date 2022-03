Bruno Astori: “La tifoseria viola ci mostra affetto ogni domenica”

Le parole del fratello di Davide

Presente quest'oggi a Signa, in occasione della partita tra Glorie Viola e Curva Fiesole per ricordare Davide Astori, il fratello Bruno parla così del rapporto con Firenze

"Torniamo sempre volentieri a Firenze. La tifoseria ci mostra affetto ogni domenica, il minimo che possiamo fare è ricambiarlo con la presenza oggi a questa partita. Legame coi tifosi? Non è nulla di dovuto, ma sono gesti che vengono dal cuore e non sono scontati. Anche il gesto di ieri è bello perché semplice che arriva dal cuore. Gesti in memoria di Davide? E’ un messaggio che è passato. Chi c’è, come Biraghi prima e Pezzella poi hanno saputo trasmettere quello che Davide ha saputo portare negli anni in cui Davide è rimasto a Firenze. Messaggi? Riceviamo richieste di saluti da parte dei suoi ex compagni e della società stessa. Fiorentina? La città merita questi piazzamenti, è un bel segnale."