Amoruso: “Può essere la stagione di Sottil. Biraghi un’autostrada per gli altri”

La consacrazione di Riccardo Sottil e le lacune della rosa viola: per l'ex viola Lorenzo Amoruso c'è molto da fare sul mercato

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato delle aspettative che avvolgono l'arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina: "Entusiasmo? A inizio stagione le parole sono le stesse di chi lo ha preceduto, poi servirà capire se i giocatori hanno le motivazioni giuste. Anche la società ha dimostrato entusiasmo ma è sempre caduta sugli stessi errori. Se sono stati superati il tempo lo dirà, ma non siamo partiti bene perché la squadra non è completa e in ritiro il mister doveva andarci con una base più consolidata".

Sulle varie zone del campo scoperte: "A centrocampo non abbiamo un regista, nella presentazione di Italiano spero che venga fuori che idea di gioco vorrà adottare e vediamo se risponderà. A Spezia ha avuto tutto il tempo di lavorare sui difetti, ma Pulgar non è il "suo" regista. In attacco vedo bene Sottil, a Cagliari ha fatto anche il quinto e dunque la sua fase difensiva è migliorata, non mi stupirei se la Fiorentina puntasse su di lui. Callejon non è più quello di Napoli, è sembrato sfiduciato e ma non ha mai lasciato la sensazione di poter avere una chance: Sottil gli parte davanti. Dove urgono rinforzi? Un'idea ben precisa di quello che può succedere in difesa con Milenkovic e Pezzella non c’è. Spero che la società abbia le idee abbastanza chiare sulle caratteristiche di chi eventualmente li sostituirà, ma dietro servono punti fermi dopo aver regalato parte dei 59 gol subiti l'anno scorso. Sulla sinistra Biraghi è stato un problema, un’autostrada aperta. Mi farei qualche domanda se andare avanti tutta la stagione o meno con una tale spada di Damocle".