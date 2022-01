Amoruso: “L’arbitro ha condizionato la gara. Oggi male il centrocampo”

"Oggi Bonaventura e Castrovilli sono stati assenti"

"Ho visto due giocatori che erano pesci fuor d'acqua. Ikonè ha ancora da migliorare tanto i movimenti senza palla e poi abbiamo avuto la defezione di Vlahovic che non va sottovalutata. Piatek deve inserirsi in un contesto che ancora non gli appartiene. L'arbitro ha fatto tanti piccoli errori, condizionando una partita che non era cattiva. L'espulsione sul rigore non la concepisco. Ha letto male molto alcune situazioni... Certi cartellini come il primo dato a Biraghi sono assurdi. Della squadra non mi è piaciuto il centrocampo, oggi Bonaventura e Castrovilli erano assenti. Il primo ha sbagliato tantissimi controlli, non è da lui. Mentre il secondo si è visto pochissimo. Purtroppo Gaetano sta faticando a ritrovare la condizione fisica migliore."