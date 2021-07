Addio Milenkovic, c’è solo da scegliere la destinazione. Il sostituto è definito

L'unica offerta arrivata per il serbo è quella del Tottenham, ma attenzione alla Juventus...

C’è solo da scegliere la destinazione perché ormai le strade della Fiorentina e Milenkovic si stanno separando. Questo quanto troviamo scritto nell'edizione odierna de La Nazione. La società, infatti, si è adeguata al giocatore per il quale il rinnovo di contratto non era più una priorità da tempo. Al momento di offerte vere e proprie è da registrare solo quella del Tottenham, ma per accendere la luce verde gli SPurs dovranno metttere sul piatto un bel pacchetto di milioni per avvicinarsi alle cifre richieste dai viola: circa 20.

E' probabile che si possa arrivare all’obiettivo con l'inserimento di bonus raggiungibili per fare in modo che tutte le parti in causa siano soddisfatte. Attenzione, però, perchè nei prossimi giorni, iniziando da lunedì, la Juventus potrebbe rompere gli indugi e provare a bruciare la concorrenza inglese, anche se la Fiorentina preferirebbe la soluzione estera. Ma in questo caso chi bussa a denari potrebbe fare il colpo decisivo, scrive il giornale. Il sostituto designato ormai pare essere definito: Matija Nastasic. Sarebbe un ritorno per il difensore serbo a Firenze l’ultima stagione con lo Schalke04. I problemi fisici che lo hanno afflitto paiono essere un ricordo e 3 milioni la cifra giusta.