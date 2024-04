Scanagatta: “Formazione discutibile a Torino. Ora si rischia in campionato”

"Sono rimasto deluso del primo tempo con la Juventua. Sembrava che non si giocasse nemmeno con loro, che non importasse un granchè ai giocatori. Aldilà della formazione discutibile il primo tempo è stato disastroso. Il secondo tempo è stato diverso, ma il possesso palla non si traduce in gol. Purtroppo siamo decimi in classifica, e la squadra non penso che ci creda più nel lottare su questo fronte. Non si dovrebbe rinunciare a ciò, sennò si finisce quattordicesimi. Peccato che Sinner non tifi per la Fiorentina, sennò risolverebbe i problemi."