Giorgetti: “Sono ottimista, c’è l’obbligo morale per un trofeo”

Fabio Giorgetti ha espresso la sua opinione sulla partita di stasera contro l'Atalanta, augurandosi in una svolta decisiva in questa stagione.

Fabio Giorgetti, Presidente della Commissione Cultura e Sport Comune di Firenze è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Trattando in primis l'evento in cui si parlerà del Project Financing per poi lasciare un proprio pensiero sulla sfida di stasera che vede la Fiorentina impegnata in campo alle 21 contro l'Atalanta per il match valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia.