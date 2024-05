De Biasi durissimo: “Imbarazzante il gol subito dalla Fiorentina”

L’allenatore Gianni De Biasi, tra le altre ex Ct di Albania e Azerbaigian, è intervenuto oggi a Radio 24 per parlare delle italiane nelle coppe europee. E si è soffermato sul gol del momentaneo 2-2, criticando severamente la leggerezza difensiva della Fiorentina. "Non si può prendere un gol così con una palla lunga alla viva il parroco - dice De Biasi -. Non esiste che un episodio del genere possa mettere in dubbio una qualificazione che sarebbe potuta essere già chiusa. In una semifinale europea, non si possono commettere certi errori. La Fiorentina rischia di non andare in finale per un gol subito in maniera imbarazzante, una cosa così può succedere nelle categorie giovanili".