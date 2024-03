Amelia: “Maccabi Haifa abituata alle coppe: vi racconto quando ci giocai”

"Ho giocato con il Livorno contro il Maccabi Haifa nel 2006, mi ricordo molto bene quella partita. Per noi era un traguardo storico giocare la Coppa Uefa con il Livorno. Non fu una partita bellissima ed il girone fu difficile, ma riuscimmo comunque a passare il turno. Contro il Maccabi Haifa eravamo in vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, poi ci beffarono. Erano più abituati di noi a giocare le coppe. Purtroppo ora c'è una brutta situazione in casa Maccabi, e forse anche i giocatori della Fiorentina potrebbero essere influenzati dalla loro condizione e dai fattori extra-campo. Penso, però, che una volta scesi sul campo si pensi solo a quello. La Conference League? È una coppa che sta ricevendo apprezzamenti anche da squadre più blasonate: l'Aston Villa sta facendo molto bene ad esempio, anche se c'è da dire che tutte le squadre che ad ora sono in corsa vogliono vincerla. La Fiorentina ha le qualità, comunque, per arrivare fino in fondo, ed Italiano si giocherà le sue chance anche lì e non solo in campionato. Serie A? La Fiorentina nelle prossime partite può sicuramente dire la sua ed ha 4 scontri diretti per accorciare la classifica, già domenica con la Roma. Ha la qualità per giocarsi certe partite, e gli scontri diretti diranno che finale di campionato sarà".