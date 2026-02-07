SOLOMON 7,5 - Guizzi di vivacità fin dall'avvio, sempre bravo a saltare l'uomo. Dà la sensazione di poter sempre creare qualcosa. E quello che inventa al 51' è una perla pura, gol bellissimo e pesantissimo. Avvia anche l'azione del raddoppio viola con l'apertura per Harrison. Prova a caricarsi la Fiorentina sulle spalle nel momento più difficile. Poi Vanoli lo tira fuori.
Pagelle VN – Solomon non basta, male Dodò e Comuzzo. Vanoli sbaglia i cambi
La Fiorentina rimonta l'iniziale svantaggio ma poi subisce il pareggio al 93'. Kean sbaglia poi segna, Harrison vivace. Le pagelle
DODO 5 - Ha responsabilità sul gol del Torino, quando si disinteressa del movimento di Casadei che tutto solo batte De Gea. Non è l'unica leggerezza difensiva della sua partita. In affanno anche nel finale con Aboukhlal che lo buca più volte. Si vede poco anche in fase di spinta.
