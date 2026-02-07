Pagelle VN – Solomon non basta, male Dodò e Comuzzo. Vanoli sbaglia i cambi

1 di 4 TOP e FLOP

SOLOMON 7,5 - Guizzi di vivacità fin dall'avvio, sempre bravo a saltare l'uomo. Dà la sensazione di poter sempre creare qualcosa. E quello che inventa al 51' è una perla pura, gol bellissimo e pesantissimo. Avvia anche l'azione del raddoppio viola con l'apertura per Harrison. Prova a caricarsi la Fiorentina sulle spalle nel momento più difficile. Poi Vanoli lo tira fuori.