Europa League, Juventus-Omonia Nicosia allo Stadium: bianconeri a caccia di tre punti per ipotecare gli ottavi
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La Juventus affronta l'Omonia Nicosia all'Allianz Stadium per la quinta giornata della fase campionato di Europa League. L'obiettivo dei bianconeri è conquistare tre punti per ipotecare il passaggio diretto agli ottavi di finale ed evitare i playoff di febbraio, concedendo al contempo una chance dal primo minuto al giovane Ekhator, fischio d'inizio alle 18:45. Segui il live delle partite europee delle squadre italiane su Violanews.
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