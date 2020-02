Giornata di presentazione ufficiale in casa Empoli per Szymon Zurkowski, centrocampista polacco appena arrivato dalla Fiorentina (I DETTAGLI). “Sono molto felice di essere qui e dell’opportunità che mi è stata data. Voglio dimostrare il mio valore e mettermi in gioco. Nella Fiorentina avevo poco spazio, la concorrenza era alta così come il livello dei giocatori in rosa” ha detto il 23enne che indosserà la maglia azzurra numero 10. “Dragowski mi ha parlato molto bene della piazza di Empoli” ha aggiunto. BOATENG ENTUSIASTA DEL BESIKTAS: “STRUTTURE DA TOP CLUB”