Zoff: “Prandelli? Spero che ci ripensi sull’addio al calcio, può dare tanto”

L’ex portiere della Nazionale Italiana, Dino Zoff, nel corso di un’intervista rilasciata all’Adnkronos, ha commentato le dimissioni di Cesare Prandelli dall’incarico di allenatore della Fiorentina:

Le dimissioni di Cesare Prandelli mi dispiacciono in maniera particolare. E’ un grande allenatore, spero di rivederlo presto su una panchina. Cesare è un ragazzo a modo e un allenatore preparato, spero ci ripensi perché può dare ancora tanto. Faccio il tifo per lui affinché si riprenda presto e torni in questo mondo che ha ancora bisogno di uomini seri e preparati come lui