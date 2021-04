Zoff: “Fiorentina? Non credo sarà semplice per la Juventus”

Sulla panchina viola nel 2005, il Campione del Mondo 1982 ha dato uno sguardo alla partita di domenica fra Fiorentina e Juventus. E il suo pronostico non è poi così scontato

"Superlega? Per me c'era una visione di fondo condivisa con altri club, questo è fattuale. Poi è successo quello che è successo e vedremo come andrà a finire. Contro la Fiorentina? Sono sempre state gare emozionanti. C'è sempre stata una rivalità sportiva che ha reso belli da vedere tanti incroci. Non credo che sarà semplice per i bianconeri..."