Dopo un lungo corteggiamento estivo, nelle scorse ore si è tornato a parlare del nome di Radja Nainggolan in ottica viola. Un giocatore di grande esperienza, che potrebbe fare al caso della Fiorentina per la prossima stagione, anche se da Cagliari sembrano determinati a non lasciare così facilmente la presa con l’Inter. Ai microfoni di Telelombardia, il tecnico Walter Zenga ha speso parole di elogio per il belga:

Nainggolan è un giocatore di grande spessore. Onestamente quando sentivo che l’Inter cercava Vidal ho sempre pensato che con un come Radja non ce ne sarebbe stato bisogno. Sono contento che sia a Cagliari, perché è uno che fa la differenza. Me lo terrei ben stretto: se l’Inter volesse lasciarcelo per il prossimo anno sarei il più felice del mondo.