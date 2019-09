Zenga: “Montella era in discussione, ma la Fiorentina è nuova. Applausi a Ribery? Ai miei tempi…”

L’ex portiere e allenatore Walter Zenga dagli studi di Sky Sport ha parlato anche di Milan-Fiorentina:

Sono dispiaciuto per Giampaolo, era ripartito perfino dalla serie C alla Cremonese. Meriterebbe un palcoscenico diverso. Applausi a Ribery? Quando vincemmo la coppa col Salisburgo il mio ultimo anno all’Inter, rischiammo di retrocedere. Quando giocavamo in casa sembrava di essere in trasferta, il pubblico ci fischiava sempre mentre in coppa erano gare secche e ci incitava. Fiorentina? Non vinceva da oltre duecento giorni, è una squadra nuova e Montella era in discussione ma alla fine ha vinto.