Zazzaroni: “Vlahovic, tante situazioni simili. Errore non cederlo all’Atletico”

Il giornalista prosegue: "Come va risolta la vicenda Vlahovic? Mah, ad esempio la proposta di mandarlo in tribuna è un modo antico di ragionare, anche perché, fino a quando è sotto contratto, la società gli paga lo stipendio ed è giusto che ne sfrutti le prestazioni. Punirlo? E per cosa? Bisogna fare un ragionamento diverso: oggi il cartellino vale sempre meno e chi ha tanti soldi ha sempre più influenza, basti vedere cosa ha fatto quest’anno il Psg con i vari Donnarumma, Ramos, Wijnaldum… Piuttosto secondo me fece un errore Commisso quando l’estate scorsa rifiutò i 70 milioni dell’Atletico Madrid".