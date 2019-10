Women’s, ecco data e ora della Supercoppa contro la Juve

Sarà ancora Fiorentina-Juventus a Cesena, dopo la vittoria di Guagni & Co. firmata Mauro un anno fa. Viola e bianconere si contenderanno il titolo di supercampionesse italiane domenica 27 ottobre alle ore 12:30, in diretta su Sky Sport. Lo stesso giorno, in serata, è previsto un big match al maschile come Fiorentina-Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.

